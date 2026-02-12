Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОДКБ, куда входит Беларусь, назвала непредсказуемой обстановку в своей зоне ответственности

ОДКБ, куда входит Беларусь, считает непредсказуемой обстановку в своей зоне.

Источник: Комсомольская правда

В Организации Договора о коллективной безопасности оценили обстановку в регионах своей зоны ответственности, пишет БелТА.

По словам главы Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова, обстановку в зоне ответственности организации можно охарактеризовать как напряженную и непредсказуемую. При этом военачальник предупредил о рисках эскалации.

— В условиях продолжающейся деградации международных отношений конфликтный потенциал будет только нарастать, — уверен он.

Также генерал-полковник обратил внимание на то, что недружественные действия ряда стран Запада, их отказ от взаимодействия ведет к «негативной трансформации всей международной архитектуры безопасности».

Самой сложной Сердюков назвал обстановку в регионе Восточной Европы. И сказал об ускорении милитаризации Европы, наращивании военного присутствия сил коалиции, оборудовании территорий и совершенствовании инфраструктуры. И подчеркнул, что определяющий фактор сохранения нестабильности в регионе — действия Запада, которые нацелены на затягивание украинского вооруженного конфликта.

Кроме того, начштаба ОДКБ выразил обеспокоенность обстановкой в Кавказском регионе, где сочетаются неразрешенные противоречия и новые геополитические вызовы, провоцируемые попытками западных стран укрепить свое влияние на Южном Кавказе.

А в заключение Сердюков сказал о международных экстремистских и террористических группировках в Афганистане, негативно влияющих на стабильность в Центрально-Азиатском регионе.

Тем временем пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, полетит ли Александр Лукашенко в США на встречу лидеров Совета мира.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше