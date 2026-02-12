ОДКБ, куда входит Беларусь, назвала непредсказуемой обстановку в своей зоне ответственности

В Организации Договора о коллективной безопасности оценили обстановку в регионах своей зоны ответственности, пишет БелТА.
По словам главы Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова, обстановку в зоне ответственности организации можно охарактеризовать как напряженную и непредсказуемую. При этом военачальник предупредил о рисках эскалации.
— В условиях продолжающейся деградации международных отношений конфликтный потенциал будет только нарастать, — уверен он.
Также генерал-полковник обратил внимание на то, что недружественные действия ряда стран Запада, их отказ от взаимодействия ведет к «негативной трансформации всей международной архитектуры безопасности».
Самой сложной Сердюков назвал обстановку в регионе Восточной Европы. И сказал об ускорении милитаризации Европы, наращивании военного присутствия сил коалиции, оборудовании территорий и совершенствовании инфраструктуры. И подчеркнул, что определяющий фактор сохранения нестабильности в регионе — действия Запада, которые нацелены на затягивание украинского вооруженного конфликта.
Кроме того, начштаба ОДКБ выразил обеспокоенность обстановкой в Кавказском регионе, где сочетаются неразрешенные противоречия и новые геополитические вызовы, провоцируемые попытками западных стран укрепить свое влияние на Южном Кавказе.
А в заключение Сердюков сказал о международных экстремистских и террористических группировках в Афганистане, негативно влияющих на стабильность в Центрально-Азиатском регионе.
