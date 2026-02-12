ОДКБ, куда входит Беларусь, назвала непредсказуемой обстановку в своей зоне ответственности

Самой сложной Сердюков назвал обстановку в регионе Восточной Европы. И сказал об ускорении милитаризации Европы, наращивании военного присутствия сил коалиции, оборудовании территорий и совершенствовании инфраструктуры. И подчеркнул, что определяющий фактор сохранения нестабильности в регионе — действия Запада, которые нацелены на затягивание украинского вооруженного конфликта.