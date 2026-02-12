Текслер перераспределил полномочия между своими замами

Теперь первый заместитель главы региона Иван Куцевляк будет курировать министерство дорожного хозяйства и транспорта, а Станислав Мошаров возьмет на себя контроль за министерством строительства и инфраструктуры. Татьяна Кучиц, в свою очередь, будет отвечать за министерство жилищно-коммунального хозяйства и министерство архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории.