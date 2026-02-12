Вашингтон
Текслер перераспределил полномочия между своими замами

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перераспределил полномочия между своими заместителями, которые ранее находились в ведении Андрея Фалейчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Направления, которые курировал заместитель, важнейшие. Тем более в условиях прохождения отопительного сезона, подготовки к сезону дорожных работ, большого количества строительных объектов. Поэтому губернатором Алексеем Текслером было оперативно принято решение о перераспределении полномочий между своими заместителями», — сообщили в пресс-службе.

Теперь первый заместитель главы региона Иван Куцевляк будет курировать министерство дорожного хозяйства и транспорта, а Станислав Мошаров возьмет на себя контроль за министерством строительства и инфраструктуры. Татьяна Кучиц, в свою очередь, будет отвечать за министерство жилищно-коммунального хозяйства и министерство архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории.

«ФедералПресс» писал, что 12 февраля силовики задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Претензии силовиков связаны со временем, когда Фалейчик руководил Копейском. По версии следствия, в качестве мэра он систематически брал взятки от директора муниципального детского лагеря «Юность» в Копейском городском округе. Но следствие интересуют и другие возможные криминальные эпизоды деятельности Фалейчика на других должностях.