Генсек НАТО Рютте пригрозил России сокрушительным ответом за Сувалкский коридор

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс нанесет «сокрушительный» удар по России в случае попытки блокировки Сувалкского коридора — стратегического участка на границе Польши и Литвы между Белоруссией и Калининградской областью. Его заявление прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal о проведенной военными экспертами симуляции конфликта, в которой Россия за несколько дней завоевала Прибалтику. В Москве неоднократно заявляли, что планов нападения на НАТО нет, а в Госдуме назвали подобные сценарии «страшилками» для Евросоюза.