Россия продолжает формировать позицию по Совету мира, куда вошла Беларусь

В Министерстве иностранных дел России сказали о формировании позицию по Совету мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, куда вошла Беларусь. Подробнее об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что российские власти все еще формулируют позицию в отношении Совета мира.
— Работа по формированию позиции продолжается, — отметила она.
Напомним, 22 января в швейцарском Давосе в ходе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении Совета мира. А 20 января президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Несколькими днями ранее, как писала «Комсомолка», глава США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси принял положительное решение по этому вопросу. Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все». Также стало известно, что Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира.
В конце первой февральской недели сообщалось, что Трамп планирует провести встречу Совета мира, куда входит и Беларусь, в Вашингтоне 19 февраля.
А 11 февраля стало известно, что белорусский президент получил приглашение на встречу лидеров Совета мира в США. После чего пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, полетит ли Александр Лукашенко в США на встречу лидеров Совета мира.