FP описал сценарий удара США по Ирану

Затем США намерены придерживаться подхода, подобного тому, который они принимали после убийства генерала, командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в 2020 году. Речь идет о стратегии «доминирования в эскалации» — концепции, согласно которой одна из сторон конфликта обладает возможностью отвечать на действия противника на каждом новом уровне напряженности с достаточной силой, чтобы сделать дальнейшую эскалацию невыгодной для противника.