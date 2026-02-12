Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 12 февраля: главное

В четверг представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: ANTON VAGANOV/EPA/TASS

Новый раунд переговоров России с США и Украиной может состояться скоро, о месте будет сообщено дополнительно.

Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. По месту также вас ориентируем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Заявление Владимира Зеленского о том, что он не поедет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, не ново, позиция президента РФ по месту возможной встречи остается неизменной.

В Европе образовалось два лагеря: кто-то говорит, что с русскими надо разговаривать, другой придерживается «недальновидного подхода».

Ни Макрон, ни Мерц не делали попыток связаться с Путиным напрямую. Они могут просто позвонить Путину, он никогда не отказывался от прямых контактов.

Россия не хотела бы эскалации в виде американских пошлин из-за оказания помощи Кубе.

Россия рассчитывает на урегулирование всех проблем вокруг блокады Кубы путем конструктивного диалога с США.

РФ обсуждает с Кубой варианты помощи республике, но говорить о деталях в публичном режиме сейчас нельзя.

Кремль не исключил возможность приглашения президента США Дональда Трампа на мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Трампа — посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль переадресовал в РКН вопрос, продолжит ли ведомство ограничивать работу Telegram.

Решение об ограничении WhatsApp было принято из-за нежелания Meta (признана экстремистской и запрещенной в РФ) соблюдать российские законы.

Кремль назвал Max доступной альтернативой зарубежным мессенджерам.

Кремль традиционно не раскрывает предстоящих кадровых решений, это касается и кандидатур для «президентской пятерки» нового состава Центральной избирательной комиссии России.

Рост цен на услуги ЖКХ не должен быть резким, Кремль будет внимательно следить за ситуацией с повышением их стоимости.

Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

12 февраля Владимир Путин проведет встречу с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше