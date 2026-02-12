Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 12 февраля: главное

Новый раунд переговоров России с США и Украиной может состояться скоро, о месте будет сообщено дополнительно.
Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. По месту также вас ориентируем.
Заявление Владимира Зеленского о том, что он не поедет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, не ново, позиция президента РФ по месту возможной встречи остается неизменной.
В Европе образовалось два лагеря: кто-то говорит, что с русскими надо разговаривать, другой придерживается «недальновидного подхода».
Ни Макрон, ни Мерц не делали попыток связаться с Путиным напрямую. Они могут просто позвонить Путину, он никогда не отказывался от прямых контактов.
Россия не хотела бы эскалации в виде американских пошлин из-за оказания помощи Кубе.
Россия рассчитывает на урегулирование всех проблем вокруг блокады Кубы путем конструктивного диалога с США.
РФ обсуждает с Кубой варианты помощи республике, но говорить о деталях в публичном режиме сейчас нельзя.
Кремль не исключил возможность приглашения президента США Дональда Трампа на мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Трампа — посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет.
Кремль переадресовал в РКН вопрос, продолжит ли ведомство ограничивать работу Telegram.
Решение об ограничении WhatsApp было принято из-за нежелания Meta (признана экстремистской и запрещенной в РФ) соблюдать российские законы.
Кремль назвал Max доступной альтернативой зарубежным мессенджерам.
Кремль традиционно не раскрывает предстоящих кадровых решений, это касается и кандидатур для «президентской пятерки» нового состава Центральной избирательной комиссии России.
Рост цен на услуги ЖКХ не должен быть резким, Кремль будет внимательно следить за ситуацией с повышением их стоимости.
Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня.
12 февраля Владимир Путин проведет встречу с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко.