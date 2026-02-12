Вашингтон
«Сделать любыми способами». МИД РФ указал на планы Запада оторвать Беларусь от России

МИД РФ сказал о планах Запада оторвать Беларусь от России.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел РФ сказали о планах Запада оторвать Беларусь от России, пишет ТАСС.

По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западники не отказались от своих целей оторвать Беларусь и Россию. Также она раскрыла, к чему готовится Запад.

— Западники не отказались от своих устремлений оторвать и сделать это любыми способами братскую нам республику от России, готовятся к реваншу. Видимо, поджидают удобный момент, — прокомментировала она.

Дипломат обратила внимание на то, что в 2020-м западные режимы уже осуществляли попытки через разветвленную сеть своих агентов влияния организовать в Беларуси «очередную цветную революцию». Однако решимость властей и народа помешали этому.

Напомним, ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Запад формирует в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» к выборам 2030 года.

Кроме того, МИД России предупредил о последствиях гипотетического госпереворота в Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, о чем давно предупреждал белорусов.

А еще Захарова сказала, что Россия продолжает формировать позицию по Совету мира, куда вошла Беларусь.

А еще ОДКБ, куда входит Беларусь, назвала непредсказуемой обстановку в своей зоне ответственности.

