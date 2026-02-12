Зеленский не получит самолеты, на которые надеется, заявила Захарова

Она напомнила, что еще в 2025 году Зеленский говорил о планах Швеции и Франции поставить ВСУ самолеты, и соответствующие соглашения были подписаны сторонами.
«Однако дальше деклараций о намерениях дело пока не пошло. В обозримой перспективе вряд ли что-либо в этом плане изменится. В Европе банально нет производственных мощностей для реализации столь амбициозных планов», — указала Захарова.
При этом дипломат отметила, что объявляемые Зеленским анонсы новых военно-финансовых траншей со стороны Запада показывают отсутствие стремления к миру.