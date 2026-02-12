Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский не получит самолеты, на которые надеется, заявила Захарова

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Передача ВСУ самолетов из европейских стран, на которые рассчитывает Владимир Зеленский, фактически невозможна, потому что в Европе нет нужных производственных мощностей, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Она напомнила, что еще в 2025 году Зеленский говорил о планах Швеции и Франции поставить ВСУ самолеты, и соответствующие соглашения были подписаны сторонами.

«Однако дальше деклараций о намерениях дело пока не пошло. В обозримой перспективе вряд ли что-либо в этом плане изменится. В Европе банально нет производственных мощностей для реализации столь амбициозных планов», — указала Захарова.

При этом дипломат отметила, что объявляемые Зеленским анонсы новых военно-финансовых траншей со стороны Запада показывают отсутствие стремления к миру.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше