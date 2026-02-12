Вашингтон
Придется отвечать: политолог о размещении ракет США в Германии

Диалог РФ и США по размещению ракет в ФРГ неизбежен, ведь речь идет об оружии, которое будет находиться на территории европейского государства в непосредственной близости от России. Об этом Новостям Mail рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

Мы готовы разговаривать, мы готовы обсуждать намерения наших визави, а также объяснять им, какие действия последуют с нашей стороны. В любом случае, размещение американских ракетных систем на территории ФРГ — это угроза. Вряд ли ракеты нужны Германии, чтобы бороться с Францией. Речь идет о продолжении немецкой милитаризации при поддержке Соединенных Штатов.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ — будь то размещение ударных систем в непосредственной близости от территории США или наращивание военного потенциала вблизи границ стран-союзниц Соединенных Штатов. Эксперт также отметил, что РФ уже демонстрировала свои возможности по поставкам высокотехнологичного оружия в другие страны.

Мы можем поставлять другим государствам очень серьезное оружие, аналогов которому нет на текущий момент. Например, «Орешник», который установлен в Беларуси. Чем больше будет американского вооружения в непосредственной близости от нас, тем больше государств, которые являются недружественными по отношению к США, например, будут получать «Орешники».

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

В этой связи странам важно возобновить диалог, считает эксперт. Поэтому логично, что со стороны наших дипломатов звучат призывы сесть за стол переговоров, тем более, что на кону стоит прочность архитектуры мировой безопасности.

Это история про равновесие, про баланс. И это причина, почему в свое время был подписан договор о нераспространении и сокращении стратегического вооружения. Так что я думаю, что диалог на этот счет будет, он очень важен для обеих сторон.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва открыта для обсуждения с Вашингтоном темы размещения дальнобойных ракет в Германии в 2026 году.

