МИД России предупредил о последствиях гипотетического госпереворота в Беларуси

В Министерстве иностранных дел России назвали последствия гипотетического госпереворота в Беларуси, пишет ТАСС.
Напомним, ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Запад формирует в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» к выборам 2030 года.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, гипотетический госпереворот в Беларуси привел бы к созданию очага нестабильности на границах России. Также это отрицательно сказалось бы на интеграционных процессах.
— Гипотетический госпереворот в Беларуси и приход к власти западных агентов, безусловно, перечеркнул бы все достижения интеграционного строительства нашего с Беларусью Союзного государства и создал бы очередной очаг нестабильности на наших западных границах, — констатировала дипломат.
Также МИД РФ указал на планы Запада оторвать Беларусь от России: «Сделать любыми способами». Кроме того, Захарова сказала, что Россия продолжает формировать позицию по Совету мира, куда вошла Беларусь.
А еще ОДКБ, куда входит Беларусь, назвала непредсказуемой обстановку в своей зоне ответственности.