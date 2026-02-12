Вашингтон
МИД России предупредил о последствиях гипотетического госпереворота в Беларуси

МИД РФ сказал, к чему бы привел гипотетический переворот в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел России назвали последствия гипотетического госпереворота в Беларуси, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Запад формирует в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» к выборам 2030 года.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, гипотетический госпереворот в Беларуси привел бы к созданию очага нестабильности на границах России. Также это отрицательно сказалось бы на интеграционных процессах.

— Гипотетический госпереворот в Беларуси и приход к власти западных агентов, безусловно, перечеркнул бы все достижения интеграционного строительства нашего с Беларусью Союзного государства и создал бы очередной очаг нестабильности на наших западных границах, — констатировала дипломат.

Также МИД РФ указал на планы Запада оторвать Беларусь от России: «Сделать любыми способами». Кроме того, Захарова сказала, что Россия продолжает формировать позицию по Совету мира, куда вошла Беларусь.

А еще ОДКБ, куда входит Беларусь, назвала непредсказуемой обстановку в своей зоне ответственности.

