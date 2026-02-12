В Европе предложили назначить спецпосланника для переговоров по Украине

В последние недели президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони призвали открыть дипломатические каналы связи с российским президентом, несмотря на то что инициированные США переговоры «зашли в тупик», отмечало Politico. В ЕС это объясняли в том числе тем, что блоку нужно «хотя бы частично участвовать» в переговорном процессе между американцами и россиянами.