Макрон загнал себя в изоляцию перед саммитом ЕС, пишет Bild

Как объясняет издание, этому послужили несколько обстоятельств, в том числе голосование Франции против соглашения ЕС с Меркосур, критика в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его желание использовать замороженные российские активы для финансирования Киева и желание Макрона использовать для этого еврооблигации, против чего выступает Берлин. Bild указывает, что в «локомотиве» Европы, состоящем из Франции и Германии, Париж теперь уступает свою роль Риму.