СМИ: в окружении Мерца обеспокоены слухом о возможном президентстве Меркель

«Как стало известно Bild, в окружении ХДС циркулирует слух, что Меркель может претендовать на новый высокий политический пост: пост президента ФРГ», — сообщил таблоид.
Сообщается, что в окружении Мерца существует опасение, что поскольку Меркель остается очень популярной, особенно среди сторонников партии «Зеленые», они могут выдвинуть Меркель в качестве кандидата на пост президента ФРГ. Это поставило бы лидера ХДС Мерца в затруднительное положение.
Меркель и Мерц долгие годы считались политическими соперниками. После того, как ХДС возглавил Мерц, партия отошла от курса эпохи Меркель. Бывший канцлер неоднократно публично критиковала Мерца как до, так и после его вступления в текущую должность, в том числе по вопросу миграционной политики.
По информации Bild, в ближайшие недели будет обсуждаться выдвижение кандидата от ХДС на президентский пост. Наилучшие шансы имеют два кандидата: министр образования ФРГ Карин Прин и председатель бундестага Юлия Клёкнер. Как крупнейшая фракция блок ХДС/ХСС имеет самые сильные позиции в федеральном собрании. Однако их кандидату также необходима поддержка других партий для обеспечения большинства.
В свою очередь бывший канцлер Ангела Меркель опровергла слухи о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост федерального президента в следующем году. «Это не имеет оснований», — заявила пресс-секретарь Меркель изданию Tagesspiegel.
Федеральное собрание определит преемника Франка-Вальтера Штайнмайера в начале 2027 года. Федеральный президент — это высший государственный пост в Германии. С 2017 года президентом ФРГ является Франк-Вальтер Штайнмайер. Главу государства избирает специально созываемое для этой цели Федеральное собрание, которое состоит из депутатов бундестага и представителей федеральных земель. Срок полномочий составляет пять лет, повторное избрание допускается только один раз. Первое лицо государства в основном выполняет представительские функции.