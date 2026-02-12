Вашингтон
Эксперт назвал последствия затягивания конфликта для Зеленского

Граждане Украины не простят своему лидеру Владимиру Зеленскому промедления в урегулировании конфликта с Россией, так как пока Киев откладывает заключение мирной сделки, российская армия берет под контроль все больше населенных пунктов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что российскую армию не остановить, сейчас она уверенно продвигается вперед и освобождает все больше территорий. Полковник обратил внимание, что Зеленский и его команда как будто не обращают внимания на территориальные потери и намеренно затягивают разрешение кризиса.

«Эта киевская бюрократия, затягивание переговоров и выход на какие-то конкретные договоренности играют нам на руку. Зеленский вредит сам себе, и украинский народ этого не простит», — объяснил Баранец.

Он уточнил, что пока украинский президент продолжает медлить, российская армия в неделю вытесняет противника из восьми-девяти населенных пунктов. Полковник назвал потерю Киевом сел, поселков и городов ценой, которую платит Украина за бюрократическое затягивание урегулирования противостояния.

Ранее Bloomberg сообщил, что Владимир Зеленский дал согласие на проведение следующей встречи с российской делегацией. По информации источника издания, Зеленский высказал предположение, что конфликт удастся завершить в течение года.