Рябков: сроки и место следующей встречи по Украине еще обсуждаются

«Вопрос о месте проведения, так же как и о сроках, не подлежит публичному обсуждению до его согласования. Мы исходим из того, что предыдущие два раунда, которые прошли в Абу-Даби, продемонстрировали, что эта площадка со всех точек зрения оптимальна. Она благоприятствует работе. Но еще раз никаких объявлений на этот счет с моей стороны нет, потому что это все еще в процессе находится», — отметил замминистра.