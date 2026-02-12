Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: сроки и место следующей встречи по Украине еще обсуждаются

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сроки и место следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине еще обсуждаются. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о возможности проведения очередной встречи в США.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос о месте проведения, так же как и о сроках, не подлежит публичному обсуждению до его согласования. Мы исходим из того, что предыдущие два раунда, которые прошли в Абу-Даби, продемонстрировали, что эта площадка со всех точек зрения оптимальна. Она благоприятствует работе. Но еще раз никаких объявлений на этот счет с моей стороны нет, потому что это все еще в процессе находится», — отметил замминистра.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что следующий раунд переговоров якобы может пройти в США 17 или 18 февраля.

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше