BBC: Си Цзиньпин публично высказался о чистках в китайской армии

Выступая с обращением к военным в преддверии Китайского Нового года, председатель КНР Си Цзиньпин назвал прошедший год «необычным и выдающимся» и заявил, что армия за это время «добилась успеха в политическом очищении и эффективно справилась с различными угрозами и вызовами». Как сообщает BBC, этими словами председатель КНР описал недавние чистки в армии, хотя публичные высказывания на такие темы для него нехарактерны.