BBC: Си Цзиньпин публично высказался о чистках в китайской армии

Выступая с обращением к военным в преддверии Китайского Нового года, председатель КНР Си Цзиньпин назвал прошедший год «необычным и выдающимся» и заявил, что армия за это время «добилась успеха в политическом очищении и эффективно справилась с различными угрозами и вызовами». Как сообщает BBC, этими словами председатель КНР описал недавние чистки в армии, хотя публичные высказывания на такие темы для него нехарактерны.

Источник: Reuters

В своем обращении Си Цзиньпин также отметил, что вооруженные силы «прошли революционную закалку в борьбе с коррупцией». Они сохраняют боевую готовность, верность партии и доказывают свою надежность, утверждает председатель КНР. В последний раз Си упоминал о борьбе с коррупцией в армии в своем ежегодном обращении к вооруженным силам в 2022 году.

Чистки в китайском военном руководстве продолжаются уже несколько лет. За это время в тюрьме оказались два министра обороны, а их преемник Дун Цзюнь стал обвиняемым по делу о коррупции. В декабре 2025 года стало известно об аннулировании депутатских мандатов у пяти высокопоставленных военных, включая бывшего зампреда Центрального военного совета (ЦВС) КНР Хэ Вэйдуна. Отзыв мандата обычно указывает на начало дисциплинарных расследований или уголовного преследования.

В январе 2026 года в Китае арестовали двух членов Центрального военного совета (ЦВС) — высшего госоргана по руководству вооруженными силами страны. Зампреда ЦВС Чжан Юся и начальника Объединенного штаба этой структуры Лю Чжэньли обвинили в «серьезных дисциплинарных нарушениях и нарушениях закона», что, как правило, подразумевает коррупцию.

