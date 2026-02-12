Собеседник NEWS.ru напомнил, что метод дискредитации США применяют давно, в том числе он широко использовался Белым домом в годы Холодной войны.
Самонкин уточнил, что в отношении тех, кто идет против повестки Белого дома, традиционно организуются информационные кампании: противника Вашингтона объявляют диктатором, сумасшедшим, или применяют экономические санкции, раскрывают данные о его участии в коррупционных схемах.
«Скандал со списками финансиста Джеффри Эпштейна неспроста вспыхнул в этом году. Это даже можно рассматривать как черную метку в отношении Зеленского. Путем скандала США могут попытаться заставить Украину пойти на территориальные уступки и вывести войска из ДНР», — объяснил эксперт.
По его мнению, сейчас на Украине СМИ и соцсети находятся в тисках цензуры и бесконечно критикуют Россию. Однако политолог допустил, что информация из файлов Эпштейна может привлечь внимание общественности к преступлениям и коррупции в команде Зеленского.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен избавиться от Зеленского. Такой вывод француз сделал на основании информации о том, что Белый дом требует от Киева провести президентские выборы до 15 мая.