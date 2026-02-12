Генсек НАТО признал успехи России на Украине

«Но украинский народ невозможно сломать. Именно это я увидел на прошлой неделе (в Киеве — ред.). И я снова встретился с солдатами и увидел в их глазах решимость и ожесточённость продолжать борьбу против русских, при том, что русские добиваются лишь очень незначительных успехов», — сказал он.