Генсек НАТО признал успехи России на Украине

«Но украинский народ невозможно сломать. Именно это я увидел на прошлой неделе (в Киеве — ред.). И я снова встретился с солдатами и увидел в их глазах решимость и ожесточённость продолжать борьбу против русских, при том, что русские добиваются лишь очень незначительных успехов», — сказал он.
При этом ранее во вторник Рютте заявил о том, что надеется на скорое долгосрочное прекращение огня на Украине «или даже на мирное соглашение» с надежными гарантиями.
Российские военные за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.