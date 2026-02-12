«У нас есть кнут и пряник»: политолог о диалоге России с США

Россия ведет постоянный мониторинг действий США, а также анализирует потенциал европейских вооруженных сил. Разрушение прежней архитектуры сдерживания напрямую затрагивает интересы безопасности РФ. Политолог считает, что тема стратегической стабильности становится особо актуальной в свете заявлений западных политиков.
Сейчас на данном этапе заявления западных политиков, не каких-то отдельных абстрактных, а вполне себе должностных лиц, подводят Россию к мысли о том, что Россия выбрана целью НАТО на ближайшие несколько лет. Поэтому такой диалог с США, безусловно, очень актуален. И Россия будет настаивать на таком диалоге, и, возможно, будет предлагать Трампу какие-то сделки на этот счет.
Политолог считает, что урегулирование вопроса может пойти, как минимум, двум направлениям, отмечая, что метод «кнута и пряника» может использоваться в диалоге между государствами.
Пряник — это сделка, а кнут — это пропорциональное, а может быть даже и асимметричное размещение соответствующих вооружений России для того, чтобы нейтрализовать угрозу в свой адрес. Благо они не подпадают под ограничения, под которыми мы подписались, либо которые взяли на себя обязательства выполнять вне договоров.