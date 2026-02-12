Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У нас есть кнут и пряник»: политолог о диалоге России с США

Последние заявления западных политиков говорят о том, что Россия выбрана целью НАТО на ближайшие несколько лет. В этих условиях диалог Москвы с Вашингтоном по стратегической стабильности перестает быть дипломатической опцией — он становится необходимостью. Об этом Новостям Mail рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Авторы и эксперты
Алексей Мухин
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия ведет постоянный мониторинг действий США, а также анализирует потенциал европейских вооруженных сил. Разрушение прежней архитектуры сдерживания напрямую затрагивает интересы безопасности РФ. Политолог считает, что тема стратегической стабильности становится особо актуальной в свете заявлений западных политиков.

Сейчас на данном этапе заявления западных политиков, не каких-то отдельных абстрактных, а вполне себе должностных лиц, подводят Россию к мысли о том, что Россия выбрана целью НАТО на ближайшие несколько лет. Поэтому такой диалог с США, безусловно, очень актуален. И Россия будет настаивать на таком диалоге, и, возможно, будет предлагать Трампу какие-то сделки на этот счет.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Политолог считает, что урегулирование вопроса может пойти, как минимум, двум направлениям, отмечая, что метод «кнута и пряника» может использоваться в диалоге между государствами.

Пряник — это сделка, а кнут — это пропорциональное, а может быть даже и асимметричное размещение соответствующих вооружений России для того, чтобы нейтрализовать угрозу в свой адрес. Благо они не подпадают под ограничения, под которыми мы подписались, либо которые взяли на себя обязательства выполнять вне договоров.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Ранее МИД России сообщил о готовности к диалогу с США по вопросу размещения ракет в ФРГ. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Европа, движимая милитаристскими установками, пытается выстраивать архитектуру безопасности в противовес РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше