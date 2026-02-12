«У нас есть кнут и пряник»: политолог о диалоге России с США

Сейчас на данном этапе заявления западных политиков, не каких-то отдельных абстрактных, а вполне себе должностных лиц, подводят Россию к мысли о том, что Россия выбрана целью НАТО на ближайшие несколько лет. Поэтому такой диалог с США, безусловно, очень актуален. И Россия будет настаивать на таком диалоге, и, возможно, будет предлагать Трампу какие-то сделки на этот счет.