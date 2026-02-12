Политолог раскрыл, почему Макрон старается помирить Европу и РФ

Эксперт полагает, что Париж преследует цель создать свой канал связи с Москвой, независимый от Вашингтона. Макрон пытается восстановить диалог с Россией, так как понимает, что геополитическая реальность значительно трансформировалась. «Долгие годы Европа шла в фарватере США по украинскому вопросу. Но теперь видно, что ее ключевые интересы и видение безопасности не тождественны американским», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что французский лидер действует не только как представитель своей страны, но и всей Европы, чтобы вернуть ей самостоятельность и независимость в процессе урегулирования украинского кризиса.
Васильев подчеркнул, что, несмотря на усилия Эмманюэля Макрона, основные решения по безопасности останутся за Белым домом и Кремлем. Политолог добавил, что старания французского президента наладить диалог позволят ему усилить собственные позиции внутри трансатлантического альянса. Он отметил, что реакция Москвы на попытки восстановить контакты со стороны Парижа «взвешенна и прагматична».