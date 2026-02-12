Политолог раскрыл, почему Макрон старается помирить Европу и РФ

Эксперт полагает, что Париж преследует цель создать свой канал связи с Москвой, независимый от Вашингтона. Макрон пытается восстановить диалог с Россией, так как понимает, что геополитическая реальность значительно трансформировалась. «Долгие годы Европа шла в фарватере США по украинскому вопросу. Но теперь видно, что ее ключевые интересы и видение безопасности не тождественны американским», — уточнил собеседник NEWS.ru.