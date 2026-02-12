Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл, почему Макрон старается помирить Европу и РФ

Миротворческая активность французского президента Эмманюэля Макрона, нацеленная на восстановление отношений Европы и России, связана с его стремлением вернуть европейскому миру утраченную субъектность и гарантировать безопасность. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт полагает, что Париж преследует цель создать свой канал связи с Москвой, независимый от Вашингтона. Макрон пытается восстановить диалог с Россией, так как понимает, что геополитическая реальность значительно трансформировалась. «Долгие годы Европа шла в фарватере США по украинскому вопросу. Но теперь видно, что ее ключевые интересы и видение безопасности не тождественны американским», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что французский лидер действует не только как представитель своей страны, но и всей Европы, чтобы вернуть ей самостоятельность и независимость в процессе урегулирования украинского кризиса.

Васильев подчеркнул, что, несмотря на усилия Эмманюэля Макрона, основные решения по безопасности останутся за Белым домом и Кремлем. Политолог добавил, что старания французского президента наладить диалог позволят ему усилить собственные позиции внутри трансатлантического альянса. Он отметил, что реакция Москвы на попытки восстановить контакты со стороны Парижа «взвешенна и прагматична».

В Евросоюзе обсуждают инициативу по назначению спецпредставителя по Украине, который будет вести переговоры с Кремлем. По мнению европейских политиков, такое решение не позволит США и России заключить соглашение о разрешении украинского кризиса без участия Европы.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше