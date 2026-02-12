Полковник Ходаренок назвал чесоткой заявления НАТО о Сувалкском коридоре

Мало того, что боевой и численный состав войск российской армии в северо-западном секторе за последние двадцать лет существенно сокращен, так и главная ударная сила ВС РФ в Калининградской области — 11-й армейский корпус в 2022 году передислоцирован в зону проведения специальной военной операции и с тех пор принимает самое активное участие в боевых действиях именно в этом регионе. То есть кто в этом случае будет блокировать Сувалкский коридор — не совсем понятно.