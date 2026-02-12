Политолог назвал причину пропуска Россией заседания Совета мира

Эксперт обратил внимание, что Белый дом только декларирует, что Вашингтон стремится к нормализации отношений с Москвой, но на деле продемонстрировать это не торопится.
«Есть проблемы с работой дипломатических служб, возвращением дипсобственности и смягчением санкций. Даже наоборот, новые ограничения были введены осенью прошлого года», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Дудаков добавил, что Россия предложила передать 1 млрд долларов в фонд Совета мира из «замороженных» российских активов, но США не приступили к реализации инициативы.
Политолог отметил, что «дух Анкориджа» может «испариться». Он подчеркнул, что затягивание американцами процесса восстановления связей негативно повлияет на диалог с Кремлем. Он допустил, что именно из-за отсутствия шагов по восстановлению сотрудничества Москва приняла решение не участвовать в Совете мира.
Ранее об отказе России участвовать в первой встрече участников Совета мира в Вашингтоне сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об отказе от поездки в США на Совет мира также заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.