Политолог: «Сувалкский коридор» — это выдумка НАТО

«Сувалкский коридор» — это западная мифологема, выдуманная и раскрученная информационными структурами блока НАТО. Об этом Новостям Mail рассказал политолог Александр Носович.

Авторы и эксперты
Александр Носович
Политолог, журналист-международник
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Нигде, кроме военной аналитики НАТО (открытой аналитики, следовательно, пропаганды), 100-километровая полоса литовской земли между Калининградской областью и Республикой Беларусь не называется «Сувалкским коридором» и не характеризуется как вероятный объект агрессии России.

Александр Носович
политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и «Евразия.Эксперт»  

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пригрозил России ответом при блокировке так называемого Сувалкского коридора, отметив, что альянс усиливает свой восточный фланг. В частности, Рютте заявил, что в случае блокировки Сувалкского коридора со стороны России ответ стран НАТО будет разрушительным.

Александр Носович пояснил, что единственная актуальная блокада в этом регионе — это блокада Калининградской области. И Запад уже начал ее — транзит в российский регион через Литву все время сокращается из-за все большего числа литовских и евросоюзовских ограничений.

Если этот транзит совсем иссякнет и к нему добавится блокада эксклава по морю и воздуху, то перед Россией в самом деле станет задача спасать свой регион от гуманитарного кризиса и обеспечивать свою территориальную целостность. В этом смысле заявления на тему «Сувалкского коридора» — это классический самосбывающийся прогноз, авторы которого стараются, чтобы он исполнился.

Александр Носович
политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и «Евразия.Эксперт»  
