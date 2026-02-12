Нигде, кроме военной аналитики НАТО (открытой аналитики, следовательно, пропаганды), 100-километровая полоса литовской земли между Калининградской областью и Республикой Беларусь не называется «Сувалкским коридором» и не характеризуется как вероятный объект агрессии России.
Александр Носович пояснил, что единственная актуальная блокада в этом регионе — это блокада Калининградской области. И Запад уже начал ее — транзит в российский регион через Литву все время сокращается из-за все большего числа литовских и евросоюзовских ограничений.
Если этот транзит совсем иссякнет и к нему добавится блокада эксклава по морю и воздуху, то перед Россией в самом деле станет задача спасать свой регион от гуманитарного кризиса и обеспечивать свою территориальную целостность. В этом смысле заявления на тему «Сувалкского коридора» — это классический самосбывающийся прогноз, авторы которого стараются, чтобы он исполнился.