Политолог: «Сувалкский коридор» — это выдумка НАТО

Если этот транзит совсем иссякнет и к нему добавится блокада эксклава по морю и воздуху, то перед Россией в самом деле станет задача спасать свой регион от гуманитарного кризиса и обеспечивать свою территориальную целостность. В этом смысле заявления на тему «Сувалкского коридора» — это классический самосбывающийся прогноз, авторы которого стараются, чтобы он исполнился.