Маргарита Симоньян получила звание «Почетный гражданин Краснодара». Торжественная церемония состоялась в краевом центре.
С полученным званием Маргариту Симоньян поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«Маргарита своим талантом и трудолюбием достигла выдающихся высот в журналистике. Несмотря на международный масштаб стоящих перед ней задач, она никогда не теряла связь с краем. Всегда с любовью рассказывает о том, где начинала свой путь. Это служит примером и вдохновением для молодых кубанских журналистов», — сказал Вениамин Кондратьев.
Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре. Окончив школу с отличием, она поступила на факультет журналистики Кубанского государственного университета. Профессиональный путь начинала на муниципальном телеканале «Краснодар», затем работала корреспондентом ВГТРК, освещала события в Чечне и трагедию в Беслане.
В настоящее время Маргарита Симоньян — известный российский медиаменеджер и главный редактор телеканала Russia Today (RT).