Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маргарита Симоньян получила звание «Почетный гражданин Краснодара»

Губернатор Кубани поздравил Маргариту Симоньян с полученным званием «Почетный гражданин Краснодара».

Источник: t.me/kondratyevvi

Маргарита Симоньян получила звание «Почетный гражданин Краснодара». Торжественная церемония состоялась в краевом центре.

С полученным званием Маргариту Симоньян поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Маргарита своим талантом и трудолюбием достигла выдающихся высот в журналистике. Несмотря на международный масштаб стоящих перед ней задач, она никогда не теряла связь с краем. Всегда с любовью рассказывает о том, где начинала свой путь. Это служит примером и вдохновением для молодых кубанских журналистов», — сказал Вениамин Кондратьев.

Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре. Окончив школу с отличием, она поступила на факультет журналистики Кубанского государственного университета. Профессиональный путь начинала на муниципальном телеканале «Краснодар», затем работала корреспондентом ВГТРК, освещала события в Чечне и трагедию в Беслане.

В настоящее время Маргарита Симоньян — известный российский медиаменеджер и главный редактор телеканала Russia Today (RT).

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше