Маргарита Симоньян получила звание «Почетный гражданин Краснодара»

«Маргарита своим талантом и трудолюбием достигла выдающихся высот в журналистике. Несмотря на международный масштаб стоящих перед ней задач, она никогда не теряла связь с краем. Всегда с любовью рассказывает о том, где начинала свой путь. Это служит примером и вдохновением для молодых кубанских журналистов», — сказал Вениамин Кондратьев.