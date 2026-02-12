Вашингтон
Посольство Беларуси: полеты на Кубу приостановлены на неопределенный срок

Дипломаты призвали белорусов, находящихся на Кубе, покинуть остров до 21 февраля рейсами российских авиакомпаний.

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Посольство Беларуси на Кубе предупредило белорусских туристов, что полеты на Остров свободы приостановлены на неопределенный срок, а вернуться на родину можно самолетами российских авиакомпаний до 21 февраля.

«Информируем белорусских туристов, планирующих поездку на Кубу, что вылеты на Кубу приостановлены на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что уже находящиеся на Кубе граждане могут спланировать свое возвращение согласно графику, опубликованному российскими авиаперевозчиками.

Так, авиакомпания «Россия» для вывоза туристов с Кубы организует рейсы FV6928 Варадеро-Москва — 12, 14, 17, 19 и 21 февраля, а также FV6850 Гавана — Москва −16 февраля; авиакомпания Nordwind — Варадеро-Москва 12, 14 и 18 февраля, а также Ольгин-Москва 12 февраля.

В дипмиссии напомнили, что в случае возникновения внештатных ситуаций туристам нужно связаться с авиакомпанией либо обратиться в консульский отдел посольства по телефону: +53 52850307.

Американский лидер Дональд Трамп 29 января этого года подписал указ, позволяющий США вводить пошлины на импорт из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Также он объявил режим чрезвычайной ситуации из-за якобы существующей угрозы нацбезопасности Штатам со стороны Кубы.

В связи с этим под угрозой оказалось воздушное сообщение с островом, поскольку возникли трудности с заправкой лайнеров на Кубе.

