Посольство Беларуси: полеты на Кубу приостановлены на неопределенный срок

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Посольство Беларуси на Кубе предупредило белорусских туристов, что полеты на Остров свободы приостановлены на неопределенный срок, а вернуться на родину можно самолетами российских авиакомпаний до 21 февраля.
«Информируем белорусских туристов, планирующих поездку на Кубу, что вылеты на Кубу приостановлены на неопределенный срок», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что уже находящиеся на Кубе граждане могут спланировать свое возвращение согласно графику, опубликованному российскими авиаперевозчиками.
Так, авиакомпания «Россия» для вывоза туристов с Кубы организует рейсы FV6928 Варадеро-Москва — 12, 14, 17, 19 и 21 февраля, а также FV6850 Гавана — Москва −16 февраля; авиакомпания Nordwind — Варадеро-Москва 12, 14 и 18 февраля, а также Ольгин-Москва 12 февраля.
В дипмиссии напомнили, что в случае возникновения внештатных ситуаций туристам нужно связаться с авиакомпанией либо обратиться в консульский отдел посольства по телефону: +53 52850307.
Американский лидер Дональд Трамп 29 января этого года подписал указ, позволяющий США вводить пошлины на импорт из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Также он объявил режим чрезвычайной ситуации из-за якобы существующей угрозы нацбезопасности Штатам со стороны Кубы.
В связи с этим под угрозой оказалось воздушное сообщение с островом, поскольку возникли трудности с заправкой лайнеров на Кубе.