Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет

По подсчетам Кильского института мировой экономики, с начала военной операции и по 31 августа 2025 года Евросоюз занимает второе место по объему помощи Украине. Крупнейшим донором остаются США — на их долю приходится около $130,65 млрд, из них около двух третей составляют военные поставки. В тройку лидеров среди отдельных государств также входят Германия ($25,64 млрд, $20 млрд из которых — военная помощь) и Великобритания ($21,24 млрд, $15,7 млрд из которых — военная помощь).