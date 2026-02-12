Американист рассказал, как Трамп отреагирует на помощь России Кубе

По словам эксперта, реакцию президента США Дональда Трампа предсказать со 100% вероятностью сложно из-за его характера и меняющихся целей.
Блохин напомнил, что американский президент старается максимально ослабить Кубу, добиваясь смены режима в республике. Политолог добавил, что Дональд Трамп также желает урегулировать конфликт Москвы и Киева, поэтому может «не заметить» поддержку России правительству Острова свободы.
Ранее стало известно, что Россия направит на Кубу танкер с нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщили в посольстве РФ в Гаване.