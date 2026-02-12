Вашингтон
Американист рассказал, как Трамп отреагирует на помощь России Кубе

Отправка гуманитарной помощи Кубе может стать причиной ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, реакцию президента США Дональда Трампа предсказать со 100% вероятностью сложно из-за его характера и меняющихся целей.

«У президента США есть два варианта: он может пойти по пути эскалации, а может выбрать обратный курс, исходя из попытки нормализации украинского конфликта и российско-американских отношений», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Блохин напомнил, что американский президент старается максимально ослабить Кубу, добиваясь смены режима в республике. Политолог добавил, что Дональд Трамп также желает урегулировать конфликт Москвы и Киева, поэтому может «не заметить» поддержку России правительству Острова свободы.

Ранее стало известно, что Россия направит на Кубу танкер с нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщили в посольстве РФ в Гаване.

