МИД Беларуси раскрыл детали переговоров с чиновником из МИД Франции в Минске

В Министерстве иностранных дел Беларуси сказали о переговорах с Францией, состоявшихся в Минске, передает пресс-служба ведомства.
В МИД подтвердили, что в начале февраля Минск посетил с визитом высокопоставленный сотрудник МИД Франции, о чем сообщили французские СМИ.
При этом пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, отметил, что подобные международные визиты «не являются чем-то из ряда вон выходящим». Дипломат обратил внимание также на то, что Беларусь поддерживает регулярные рабочие контакты Францией, а также с другими странами Запада. При этом заметил, что зачастую диалог по двусторонним каналам и на полях многосторонних мероприятий является конфиденциальным.
Еще Варанков рассказал, что 5 и 6 февраля по приглашению белорусской стороны в Минск приезжал с визитом директор департамента континентальной Европы главного департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности Министерства иностранных дел Франции Брис Рокфёй. Французский дипломат вел переговоры с замминистра иностранных дел Беларуси Игорем Секретой. И еще Рокфёй провел консультации с представителями белорусского экспертно-аналитического сообщества.
— Беларусь всегда открыты к равноправному диалогу, если он строится на принципах взаимного уважения и нацелен на поиск решений, представляющих обоюдный интерес, — заключил пресс-секретарь МИД Беларуси.
Тем временем МИД РФ указал на планы Запада оторвать Беларусь от России: «Сделать любыми способами». Еще МИД России предупредил о последствиях гипотетического госпереворота в Беларуси.
И еще, как мы писали, Россия продолжает формировать позицию по Совету мира, куда вошла Беларусь.