В Нигере заявили о вступлении в войну с Францией

ПРЕТОРИЯ, 12 фев — РИА Новости. Амаду Ибро, начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Чиани, заявил о вступлении страны в войну с Францией.

Источник: Reuters

В конце декабря прошлого года совет министров Нигера принял проект указа, определяющий порядок проведения всеобщей мобилизации. В ночь на 29 января было совершено нападение на аэропорт Ниамея. Президент Нигера Абдурахман Чиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в спонсировании нападавших и предупредил, что их ждет ответ.

«Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», — сказал Ибро, выступая перед молодежью на стадионе Ниамея, его слова приводит издание Jeune Afrique.

Как отметил военный, целью ранее утвержденного указа правительства о мобилизации была подготовка к войне с Францией.

В свою очередь, в генштабе Франции эти заявления отвергли.

«О французской интервенции в Нигер не может быть и речи», — сказал официальный представитель Гийом Верне, слова которого приводит издание.

В конце декабря прошлого года Совет министров Нигера принял проект указа, определяющий порядок проведения всеобщей мобилизации населения.