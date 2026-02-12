Феминизм по-северокорейски: эксперт рассказал, почему Ким Чен Ын выбрал преемницей дочь

Девочка еще слишком мала для карьеры в политике, и Ким Чен Ын теоретически может изменить свое решение. Однако медийная кампания вокруг Ким Чжу Э зашла так далеко, что становится очевидным, что других кандидатур у нынешнего лидера Северной Кореи нет. Эксперт обращает внимание: дочь Ким Чен Ына систематически сопровождает отца на военных объектах и учениях. По его мнению, это делается для того, чтобы впоследствии никто не мог поставить под сомнение ее квалификацию в данной области.