Феминизм по-северокорейски: эксперт рассказал, почему Ким Чен Ын выбрал преемницей дочь

Ким Чен Ын всерьез рассматривает свою несовершеннолетнюю дочь Ким Чжу Э в качестве будущего лидера КНДР. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат исторических наук, профессор и кореевед Андрей Ланьков.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сейчас уже почти не остается сомнений в том, что эту девочку, которую будем называть Ким Чжу Э, действительно готовят в качестве наследницы.

Андрей Ланьков
кандидат исторических наук, профессор, кореевед (цитата по «Газете.Ru»)

Еще в первые годы правления Ким Чен Ын демонстрировал нехарактерную для Северной Кореи приверженность феминистской повестке, рассказывает эксперт. В качестве примера он приводит назначение Ким Чен Ыном женщины главой министерства иностранных дел. Ранее это было немыслимо — карьерная дипломатия для женщин в КНДР фактически не существовала.

Сегодня в Северной Корее уделяется большое внимание персоне дочери Ким Чен Ына — Ким Чжу Э. Показательный пример: когда она появляется на трибуне вместе с отцом, дикторы торжественно объявляют о выходе «великих мастеров руководства».

Девочка еще слишком мала для карьеры в политике, и Ким Чен Ын теоретически может изменить свое решение. Однако медийная кампания вокруг Ким Чжу Э зашла так далеко, что становится очевидным, что других кандидатур у нынешнего лидера Северной Кореи нет. Эксперт обращает внимание: дочь Ким Чен Ына систематически сопровождает отца на военных объектах и учениях. По его мнению, это делается для того, чтобы впоследствии никто не мог поставить под сомнение ее квалификацию в данной области.

Ким Чжу Э впервые вышла на публику в 2022 году. С того момента, по примерным оценкам, она появлялась в эфире Центрального телевидения около 600 раз.

У Ким Чен Ына есть еще дети, но они никогда не фигурировали в официальных кадрах и не появлялись на публике.

Профессор Ланьков полагает, что столь ранняя подготовка дочери в качестве преемницы может быть продиктована опасениями Ким Чен Ына: женщину-лидера в Северной Корее могут не принять.

Многие считают, что высшая бюрократия и генералитет могут не принять женщину-правителя. По-видимому, именно этими опасениями вызвано решение Ким Чен Ына о том, чтобы начать подготовку наследницы, включая и ее максимальное продвижение СМИ на очень ранней стадии.

Андрей Ланьков
кандидат исторических наук, профессор, кореевед (цитата по «Газете.Ru»)

Вместе с тем эксперт признал, что северокорейское общество за последние десятилетия серьезно изменилось, и роль женщины в нем существенно возросла. В связи с этим он допустил, что у Ким Чжу Э может и не возникнуть серьезных проблем при трансфере власти.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских депутатов сообщило, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына проходит этап практического утверждения в качестве наследницы власти.

