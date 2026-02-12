Серафим Тимченко ушел с поста министра спорта Кубани

Министр спорта Кубани Серафим Тимченко принял решение покинуть свой пост. Как сообщили в ведомстве, его отставка является добровольной. Тимченко занимал должность на протяжении четырех лет.
«За этот период Тимченко зарекомендовал себя не просто как чиновник, а как активный деятель, лично вовлекавшийся в развитие массового спорта. Его часто видели не на официальных мероприятиях, а непосредственно среди участников соревнований, будь то любители, ветераны или молодые спортсмены», — сообщили в министерстве.
За время работы Серафима Тимченко значительно увеличилась доля жителей края, регулярно занимающихся спортом: с 58,8% в 2021 году до более 70% к 2025 году, что ставит регион в число лидеров по стране.
Краснодарский край также показал высокие результаты в выполнении нормативов ГТО, войдя в тройку лучших. Активно развивались и национальные виды спорта, например, программа «Самбо — в школу» к 2026 году охватила более 741 тысячи человек.
Строительство и реконструкция спортивной инфраструктуры также получили значительный импульс. За четыре года в регионе ввели в эксплуатацию более 170 новых объектов и капитально отремонтировали около 70.