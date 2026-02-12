Лукашенко назначил новых судей в Беларуси

Президентом Беларуси Александром Лукашенко приняты кадровые решения в судейском корпусе республики, сообщила 12 февраля пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер подписал указ, которым определил ряд кадровых назначений в судейскому корпусе. На должность первого заместителя председателя Могилевского областного суда был назначен Денис Кичигин.
Заместителем председателя Минского городского суда назначили Артема Русака, а зампредом экономического суда Витебской области стал Анатолий Гуреев.
Также указ согласовал назначения судей и руководителей судов районного уровня.