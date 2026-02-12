Вашингтон
Лукашенко назначил новых судей в Беларуси

Лукашенко согласовал назначения в судейском корпусе.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко приняты кадровые решения в судейском корпусе республики, сообщила 12 февраля пресс-служба президента.

Так, белорусский лидер подписал указ, которым определил ряд кадровых назначений в судейскому корпусе. На должность первого заместителя председателя Могилевского областного суда был назначен Денис Кичигин.

Заместителем председателя Минского городского суда назначили Артема Русака, а зампредом экономического суда Витебской области стал Анатолий Гуреев.

Также указ согласовал назначения судей и руководителей судов районного уровня.

