Лукашенко усилил защиту работников от невыплат зарплат и вознаграждений

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко в четверг подписал указ № 45 «Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений», которым, в том числе, предусмотрены дополнительные меры по защите работников от невыплат по договорам подряда, сообщили в президентской пресс-службе.
Документ наделяет Департамент государственной инспекции труда правом выдавать обязательные для исполнения требования об устранении нарушений, если выявлены факты невыплаты или неполной выплаты в установленный срок не только заработной платы, но и вознаграждений по гражданско‑правовым договорам, проинформировали в пресс-службе.
Если наниматель станет игнорировать такие требования, то взыскание выплат будет происходить во внесудебном порядке, отмечено в сообщении. В таких случаях Департамент госинспекции труда подаст в органы принудительного исполнения представление о возбуждении исполнительного производства в интересах гражданина, пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что в целях усиления социальной защищенности граждан, указом увеличен размер внеочередных платежей, удерживаемых с нанимателей для погашения долгов по зарплате. Теперь эта сумма составит не полтора, а три бюджета прожитого минимума.