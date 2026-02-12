США подтвердили вывод своих войск с сирийской базы Эт-Танф

Телеканал Syria TV 4 февраля сообщил, что находящиеся на территории базы США, располагающейся в южной сирийской провинции Эш-Шаддад, американские военные начали подготовку к своему полному выводу из этой местности. Сообщалось, что в той же местности, где начался процесс передислокации, был замечен военный грузовой самолет США. На борту авиасудна были расположены некие объекты.