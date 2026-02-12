Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США подтвердили вывод своих войск с сирийской базы Эт-Танф

США завершили вывод своих сил с военной базы в Эт-Танфе на востоке Сирии. Об этом 12 февраля сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X (бывш. Twitter).

Источник: AP 2024

«Вооруженные силы США сохраняют полную готовность реагировать на любые угрозы со стороны ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.) в регионе. Мы продолжаем поддерживать усилия наших партнеров, направленные на предотвращение возрождения этой террористической сети», — заявил командующий CENTCOM, адмирал Брэд Купер.

Он подчеркнул, что постоянное давление на ИГИЛ остается необходимым условием для защиты интересов США и укрепления региональной безопасности. Даже на фоне вывода войск Соединенные Штаты сохраняют высокую активность в регионе.

Сообщается, что за последние два месяца американские силы нанесли удары по более чем 100 целям, использовав свыше 350 высокоточных боеприпасов. В ходе этих операций более 50 террористов ИГИЛ были ликвидированы или взяты в плен.

Телеканал Syria TV 4 февраля сообщил, что находящиеся на территории базы США, располагающейся в южной сирийской провинции Эш-Шаддад, американские военные начали подготовку к своему полному выводу из этой местности. Сообщалось, что в той же местности, где начался процесс передислокации, был замечен военный грузовой самолет США. На борту авиасудна были расположены некие объекты.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше