Bloomberg написал об «ошеломляющей идее» России для США по доллару

Снижение доли валют государств, которые Москва внесла в список недружественных, в том числе доллара, в расчетах за российский экспорт началось еще в середине 2021 года, до введения западных санкций против России из-за военной операции на Украине. В сентябре 2025 года Минэнерго сообщило, что доля расчетов за российскую нефть и нефтепродукты в долларах упала с 2022 года с 55 до 5%. При этом на рубль приходится 24% расчетов, на юань — 67%.