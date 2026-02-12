Spiegel: Германии не хватает добровольцев для формирования бригады в Литве

По информации издания, формирование боеспособной бригады Бундесвера в Литве, намеченное к 2027 году, застопорилось. Число военных, добровольно заявивших о готовности к двухлетней службе на восточном фланге НАТО, оказалось значительно ниже ожидаемого, отмечает журнал. Трудности затронули 122-й мотопехотный и 203-й танковый батальоны. Предполагалось, что в течение этого года они будут полностью укомплектованы для миссии в Литве и переброшены туда в 2027 году.
В конфиденциальном документе указано, что «число заявок от добровольцев недостаточное». Особенно мало желающих среди рядового состава, хотя именно нижние чины должны составлять основную часть бригады в Литве. В то же время для штабов бригады, где задействованы офицеры и старший командный состав, согласно графикам, заявок от добровольцев уже поступило достаточно. Когда министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал планы по созданию бригады в июне 2023 года, он отдельно подчеркнул, что в Литву отправятся исключительно добровольцы.
Для 203-го танкового батальона из Аугустдорфа (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), который должен отправить в Литву 414 военнослужащих, на данный момент добровольцами записались лишь 197 человек — чуть меньше половины от необходимого числа. В 122-м мотопехотном батальоне на 640 предусмотренных должностей в Литве пока претендует всего 181 военный. Это означает, что именно в тех двух батальонах, которые должны стать ядром «литовской бригады», не хватает личного состава, констатирует Der Spiegel.
Согласно документу Минобороны ФРГ, опрос внутри Бундесвера по поводу набора «основных ударных сил» для бригады, а именно артиллерии, разведки, саперов и вспомогательных подразделений, дал весьма скудные результаты. На 1 971 вакантную должность в этих подразделениях пока откликнулись лишь 209 военных, что составляет «около 10%». Командование сухопутных войск намерено в ближайшие недели развернуть интенсивную рекламную кампанию, чтобы привлечь больше добровольцев, резюмирует журнал.
4 февраля бригада Бундесвера, которая с 2027 года в полном составе будет дислоцирована в Литве на постоянной основе (некоторые ее структуры уже находятся в балтийской республике), приняла на себя командование боевой группой сводного батальона НАТО передового базирования. Он был размещен в Литве для защиты восточного фланга альянса в 2017 году. С тех пор проведено 18 ротаций. В Литве за это время проходили службу или участвовали в учениях около 24 тыс. военнослужащих стран НАТО.