Spiegel: Германии не хватает добровольцев для формирования бригады в Литве

4 февраля бригада Бундесвера, которая с 2027 года в полном составе будет дислоцирована в Литве на постоянной основе (некоторые ее структуры уже находятся в балтийской республике), приняла на себя командование боевой группой сводного батальона НАТО передового базирования. Он был размещен в Литве для защиты восточного фланга альянса в 2017 году. С тех пор проведено 18 ротаций. В Литве за это время проходили службу или участвовали в учениях около 24 тыс. военнослужащих стран НАТО.