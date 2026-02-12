Вашингтон
Референдум по Конституции: основные даты

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта республиканского референдума по проекту новой Конституции.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Казахстана назвала даты агитации перед референдумом по принятию новой конституции — она начинается в четверг и продлится до 14 марта.

с 12 февраля до 00.00 14 марта — проведение агитации,

с 21 февраля 2026 года — опубликование составов территориальных и участковых комиссий, а также сведений о границах участков референдума,

с 22 февраля 2026 года — предоставление списков граждан для голосования в комиссии референдума,

с 27 февраля по 4 марта 2026 года — оповещение граждан о времени и месте голосования,

с 12 по 14 марта 2026 года — доставка бюллетеней в участковые комиссии,

14 марта 2026 года — день тишины,

15 марта 2026 года — день голосования.

Вопрос, ответить на который предстоит казхастанцам: «Принимаете ли Вы новую конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».