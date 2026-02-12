Вашингтон
Суд обязал односельчанку Санду выплатить президентке Молдовы всего 450 леев вместо 50 тысяч, которые глава государства требовала: Анна Михалаки должна еще извиниться

У Анны Михалаки есть 30 дней, чтоб обжаловать решение.

Источник: Комсомольская правда

Кишинёвский суд обязал односельчанку Санду Анну Михалаки:

— принести публичные извинения,

— опровергнуть информацию, признанную клеветнической,

— выплатить сумму в 450 леев.

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней, сообщают СМИ.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду подала в суд на свою односельчанку Анну Михалаки, которая, по мнению главы государства, оговорила ее деда. Майя Санду требовала компенсацию за нанесение морального ущерба в 50 000 леев.

Ранее сообщалось, что односельчанку Санду, подвергают жестким репрессиям: Она лишилась работы, жилья и спокойной жизни за то, что посмела сказать правду о главе государства.

