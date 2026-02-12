220 тысяч жителей Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ

Белгородская область осталась без света после обстрела. Под удар попала подстанция — более 220 тысяч абонентов в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах сидят без электричества. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Из-за нанесенного врагом огневого воздействия происходят веерные отключения электроэнергии. На одной из подстанций произошла авария», — написал он. Энергетики уже работают, но на восстановление уйдет минимум четыре часа.
Без света остались не только жилые дома. Водоканал заявил о сбоях на водозаборах и насосных станциях. Специалисты выехали на места, чтобы перезапустить систему.
Давление воды может упасть в районе Харьковской горы, в центре и на севере Белгорода, а также в Болховце и Левобережье.
