Генерал Ибро заявил, что Нигеру следует готовиться к войне с Францией

Следует готовиться к войне с Францией, заявил один из наиболее влиятельных военных Нигера генерал Амаду Ибро.
Как сообщает журнал Jeune Afrique, 11 февраля на митинге на стадионе столицы Ниамея Ибро обвинил Париж в намерении дестабилизировать ситуацию в стране. «Знайте, мы собираемся воевать с Францией. Раньше мы не воевали, но теперь собираемся воевать с Францией», — заявил он.
По данным издания, его слова были встречены аплодисментами, участники митинга скандировали «долой Францию». Ибро занимает пост начальника особого штаба президента Нигера.
Ранее президент страны Абдурахман Тчиани обвинил президентов Бенина, Кот-д’Ивуара и Франции в поддержке боевиков, которые в ночь на 29 января атаковали международный аэропорт Ниамея.
В конце июля 2024 года в Нигере произошёл военный мятеж. Группа военнослужащих президентской гвардии объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении военного контингента, после чего французские войска покинули страну.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 января около 40 вооружённых боевиков атаковали международный аэропорт Диори Хамани и 101-ю авиабазу в Ниамее. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*. По официальным данным, совместными усилиями российского Африканского корпуса и вооружённых сил Нигера атака была отражена, уничтожено около 20 нападавших. Президент Абдурахман Чиани и министр обороны Салифу Моди посетили российских военных и поблагодарили их за действия. Москва осудила нападение.
*ИГИЛ — запрещённая в РФ террористическая организация.