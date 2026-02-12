Генерал Ибро заявил, что Нигеру следует готовиться к войне с Францией

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 января около 40 вооружённых боевиков атаковали международный аэропорт Диори Хамани и 101-ю авиабазу в Ниамее. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*. По официальным данным, совместными усилиями российского Африканского корпуса и вооружённых сил Нигера атака была отражена, уничтожено около 20 нападавших. Президент Абдурахман Чиани и министр обороны Салифу Моди посетили российских военных и поблагодарили их за действия. Москва осудила нападение.