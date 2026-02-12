В Кремле раскрыли, что заставило Путина пойти в разведку

Судьбоносный выбор Владимира Путина в пользу службы в органах госбезопасности был продиктован глубоким эмоциональным впечатлением от отечественного кинематографа. Как сообщил начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, именно «великий фильм о разведчиках» стал для будущего лидера страны эталоном, определившим его профессиональный путь на десятилетия вперед.
«Популяризация профессий в кино идет через то, что главный герой проделывает путь… развивается, достигает результатов. Если это зрителя увлекает, то это становится образцом для подражания», — пояснил представитель Кремля в ходе дискуссии на площадке Национального центра «Россия». По словам чиновника, кино способно формировать «архитекторов будущего», задавая траекторию развития целым поколениям. «Не секрет, что даже президент пошел в разведчики, посмотрев фильм», — приводит слова Новикова РИА Новости.
Сам глава государства ранее вспоминал, что его мечты о службе в разведке оформились под влиянием книг и легендарной четырехсерийной ленты «Щит и меч». Российского лидера поражало, как силами буквально одного человека можно решать судьбы тысяч людей, достигая результатов, которые оказывались не под силу целым армиям.
Профессиональный путь будущего президента в спецслужбах начался в 1975 году после выпуска из ЛГУ и завершился в 1991-м, когда Путин уволился из КГБ в звании подполковника.
Читайте материал: «“Папочка не защитит”: в Госдуме ответили на угрозы Рютте».