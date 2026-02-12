В Кремле раскрыли, что заставило Путина пойти в разведку

«Популяризация профессий в кино идет через то, что главный герой проделывает путь… развивается, достигает результатов. Если это зрителя увлекает, то это становится образцом для подражания», — пояснил представитель Кремля в ходе дискуссии на площадке Национального центра «Россия». По словам чиновника, кино способно формировать «архитекторов будущего», задавая траекторию развития целым поколениям. «Не секрет, что даже президент пошел в разведчики, посмотрев фильм», — приводит слова Новикова РИА Новости.