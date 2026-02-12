Напомним, что Россия по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование кризиса на Украине. Однако для заключения мирной сделки Москва требует от Киева и его западных союзников устранить все первопричины конфликта. Без этого мир невозможен. Эту позицию не раз подтверждал руководитель МИД РФ Сергей Лавров.