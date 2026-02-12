Вашингтон
Рютте: Сценарий минских соглашений не повторится в рамках украинского конфликта

Рютте заявил, что Киеву нужно предоставить надежные гарантии безопасности в рамках мирного процесса.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сценарий минских соглашений точно не повторится в рамках разрешения конфликта на Украине. С таким утверждением он выступил перед СМИ по итогам заседания глав Минобороны стран блока.

Рютте подчеркнул, что украинский кризис должен закончиться так, чтобы Незалежная могла дальше развиваться как суверенная страна. А для этого, по его словам, Киеву нужно предоставить твердые гарантии безопасности.

«Никакого повторения Будапешта, никакого повторения Минска 2014−2015 годов (не будет — прим. ред) — (завершить украинский конфликт нужно — прим. ред.) с надежной безопасностью», — заявил глава альянса.

Напомним, что Россия по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование кризиса на Украине. Однако для заключения мирной сделки Москва требует от Киева и его западных союзников устранить все первопричины конфликта. Без этого мир невозможен. Эту позицию не раз подтверждал руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

