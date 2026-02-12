Что Лукьяненко сказал бы Владимиру Путину в 2021 году: фантаст раскрыл свой ответ

Фантаст Сергей Лукьяненко, автор легендарных «Дозоров», рассказал, что бы он сказал Владимиру Путину, если бы вдруг перенесся из 2026 года в 2021. По мнению писателя, попытка изменить ход истории может привести к нежелательным последствиям. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.
«Бессмысленно что-то доносить, потому что сам факт моего попадания уже меняет будущее. Во-вторых, я думаю, что, как в 2021 году, Путин был информированнее, чем я, так и сейчас», — отметил писатель.
Лукьяненко подчеркнул, что вмешательство постороннего человека в дела политики может навредить, а не помочь. По его мнению, хотя легко считать себя умнее тех, кто принимает решения, на самом деле изменения в политике могут иметь непредсказуемые последствия.
«Как Левша, который бежит и кричит: передайте царю-батюшке, что англичане ружья кирпичом не чистят. На самом деле у истории и политики столько факторов, что вмешательство дилетанта, пусть попаданца из будущего, вряд ли принесет пользу, скорее навредит», — подчеркнул фантаст.
Ранее Сергей Лукьяненко рассказал, каким будет мир через 8 лет, и какое место в нем займет Россия. По его словам, к 2030 году Россия будет играть ключевую роль, определяя новые правила на мировой арене.