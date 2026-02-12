Что Лукьяненко сказал бы Владимиру Путину в 2021 году: фантаст раскрыл свой ответ

Фантаст Сергей Лукьяненко, автор легендарных «Дозоров», рассказал, что бы он сказал Владимиру Путину, если бы вдруг перенесся из 2026 года в 2021. По мнению писателя, попытка изменить ход истории может привести к нежелательным последствиям. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.