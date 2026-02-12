Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США завершили вывод войск с сирийской базы Эт-Танф

Вашингтон сокращает военное присутствие в Сирии.

Источник: Аргументы и факты

Центральное командование Вооруженных сил США 11 февраля закончило выводить своих военных с базы Эт-Танф в Сирии.

В заявлении командования говорится, сто вывод сил осуществлялся «в рамках преднамеренного и основанного на определенных условиях перехода Объединенной совместной оперативной группы — операции Inherent Resolve».

В заявлении Минобороны Сирии, которое приводит издание Al Arabiya, говорится, что армия страны взяла базу Эт-Танф на юго-востоке под свой контроль и начала «развертывание вдоль сирийско-иракско-иорданской границы».

Ранее источники сообщили, что США готовятся к полному выводу своих военных с базы Шаддади в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше