США завершили вывод войск с сирийской базы Эт-Танф

Центральное командование Вооруженных сил США 11 февраля закончило выводить своих военных с базы Эт-Танф в Сирии.
В заявлении командования говорится, сто вывод сил осуществлялся «в рамках преднамеренного и основанного на определенных условиях перехода Объединенной совместной оперативной группы — операции Inherent Resolve».
В заявлении Минобороны Сирии, которое приводит издание Al Arabiya, говорится, что армия страны взяла базу Эт-Танф на юго-востоке под свой контроль и начала «развертывание вдоль сирийско-иракско-иорданской границы».
Ранее источники сообщили, что США готовятся к полному выводу своих военных с базы Шаддади в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.