Германии не хватает добровольцев для формирования бригад в Литве

Der Spiegel сообщил, что Германии не хватает военнослужащих для развертывания бригад в Литве к 2027 году в рамках планов НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Германии не хватает добровольцев для укомплектования бригад, которые планируется развернуть в Литве к 2027 году.

Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на внутренние документы бундесвера. Речь идет о подразделениях, которые должны быть переброшены на восточный фланг НАТО для «сдерживания России».

По данным издания, в 203-й танковый батальон записались 197 человек при необходимом числе 414. В 122-й батальон подали заявления 181 военнослужащий при требуемых 640. В целом набрано около 10% от запланированного числа военных.

Ранее журнал The National Interest писал, что Германия намерена направить на юго-восток Литвы около 5 тыс. солдат и 105 танков.

Ранее сообщалось, что крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa отменил почти 800 рейсов на фоне забастовки летного состава. По данным Reuters, изменения в расписании затронули около 100 тыс. пассажиров. Пилоты требуют улучшения пенсионных бонусов, а бортпроводники настаивают на компенсациях сотрудникам закрываемой дочерней компании CityLine.

