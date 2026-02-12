Фантаст Лукьяненко: WhatsApp* превратился в бурлящее варево из сливов и взломов

Фантаст Сергей Лукьяненко поделился мнением о запрете WhatsApp* в России. По его мнению, запрет иностранных сервисов может быть оправданным шагом, особенно если речь идет о безопасности и защите данных пользователей.
«WhatsApp* превратился в буквально бурлящее варево из сливов и взломов. И я ничего не скажу плохого про то, что его запретили. Наверное, стоило», — заявил писатель в беседе с KP.RU.
Кроме того, Лукьяненко отметил, что другие страны, такие как Китай, уже пошли по пути создания собственных мессенджеров, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Он привел пример китайского WeChat, который сочетает в себе не только коммуникацию, но и банковские услуги.
«Развивать свой национальный мессенджер, конечно, тоже стоило. Потому что тот же Китай давно идет по этому пути, есть их WeChat, на который у них завязано все, включая банковские карты», — заявил писатель.
Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил условия для возобновления работы WhatsApp* в стране. По его словам, сервис сможет возобновить свою деятельность, если будет соответствовать законодательству РФ.
* — принадлежит компании Meta**
** — деятельность компании признана в РФ экстремистской и запрещена.