Фантаст Лукьяненко: WhatsApp* превратился в бурлящее варево из сливов и взломов

Кроме того, Лукьяненко отметил, что другие страны, такие как Китай, уже пошли по пути создания собственных мессенджеров, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Он привел пример китайского WeChat, который сочетает в себе не только коммуникацию, но и банковские услуги.