Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фантаст Лукьяненко: WhatsApp* превратился в бурлящее варево из сливов и взломов

Писатель заявил, что в России действительно стоило запретить иностранный сервис.

Источник: Комсомольская правда

Фантаст Сергей Лукьяненко поделился мнением о запрете WhatsApp* в России. По его мнению, запрет иностранных сервисов может быть оправданным шагом, особенно если речь идет о безопасности и защите данных пользователей.

«WhatsApp* превратился в буквально бурлящее варево из сливов и взломов. И я ничего не скажу плохого про то, что его запретили. Наверное, стоило», — заявил писатель в беседе с KP.RU.

Кроме того, Лукьяненко отметил, что другие страны, такие как Китай, уже пошли по пути создания собственных мессенджеров, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Он привел пример китайского WeChat, который сочетает в себе не только коммуникацию, но и банковские услуги.

«Развивать свой национальный мессенджер, конечно, тоже стоило. Потому что тот же Китай давно идет по этому пути, есть их WeChat, на который у них завязано все, включая банковские карты», — заявил писатель.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил условия для возобновления работы WhatsApp* в стране. По его словам, сервис сможет возобновить свою деятельность, если будет соответствовать законодательству РФ.

* — принадлежит компании Meta**

** — деятельность компании признана в РФ экстремистской и запрещена.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше