Посольство РФ: реакция на операцию Arctic Sentry будет соразмерна решениям НАТО

Реакция российской стороны на операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») будет соразмерна решениям, которые принимает НАТО. Об этом говорится в заявлении посольства России в Дании, передает РИА Новости.
«Наша реакция в военно-техническом плане будет соразмерна принятым в НАТО решениям», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что странам НАТО еще предстоит определить конкретные мероприятия операции в Арктическом регионе, а также выделить необходимые для реализации военные потенциалы.
Ранее KP.RU сообщал, что НАТО объявило о запуске крупной миссии «Арктический часовой». Как заявил генсек альянса Марк Рютте, она направлена на усиление присутствия НАТО в полярных широтах. Миссия также рассчитана на тесное сотрудничество между странами объединения.