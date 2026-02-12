Депутаты Рады сдают анализы после массового отравления

«Теоретически, конечно, мне кажется, что могли [отравить], но, с другой стороны, это больше похоже на скоординированный саботаж с нежеланием брать на себя ответственность по поводу важных политических решений Естественно, технически это возможно, что кто-то решил травануть, но это все как-то очень смотрится, знаете, примерно [как] когда человек не хочет идти на работу и говорит, что у него диарея», — заявил Безпалько.