В Кремле рассказали, когда Путин решил стать разведчиком

«Даже президент пошёл в разведчики, посмотрев фильмы, великие фильмы о разведчиках», — сказал Новиков.
Новиков также привёл в пример фильм «Движение вверх»: после его выхода подростки массово пошли в баскетбольные секции — увидев путь героев, поверили, что и сами способны на многое.
Сам Путин не раз признавался, что ещё в школе хотел стать моряком или лётчиком, но после просмотра четырёхсерийного «Щита и меча» (1968) всё изменилось. Об этом глава государства рассказывал исполнителю главной роли Станиславу Любшину и в книге «От первого лица».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава РФ не пользуется общедоступными мессенджерами — только специальной защищённой связью. Представитель Кремля подчеркнул, что такой формат соответствует статусу президента и требованиям безопасности. Он уточнил, что использование публичных сервисов обмена сообщениями для главы государства не предусмотрено.
