В Кремле рассказали, когда Путин решил стать разведчиком

Начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на кинопремии «Герои большой страны» в Национальном центре «Россия», напомнил, что российский лидер Владимир Путин выбрал профессию разведчика под влиянием великих фильмов. По его словам, когда режиссёру удаётся создать героя, который становится примером для подражания миллионов мальчиков и девочек — это высшая точка успеха.

Источник: Life.ru

«Даже президент пошёл в разведчики, посмотрев фильмы, великие фильмы о разведчиках», — сказал Новиков.

Новиков также привёл в пример фильм «Движение вверх»: после его выхода подростки массово пошли в баскетбольные секции — увидев путь героев, поверили, что и сами способны на многое.

Сам Путин не раз признавался, что ещё в школе хотел стать моряком или лётчиком, но после просмотра четырёхсерийного «Щита и меча» (1968) всё изменилось. Об этом глава государства рассказывал исполнителю главной роли Станиславу Любшину и в книге «От первого лица».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава РФ не пользуется общедоступными мессенджерами — только специальной защищённой связью. Представитель Кремля подчеркнул, что такой формат соответствует статусу президента и требованиям безопасности. Он уточнил, что использование публичных сервисов обмена сообщениями для главы государства не предусмотрено.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

