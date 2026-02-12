WSJ: США тайно ввезли в Иран около 6 тыс. терминалов Starlink

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных протестов, вызванных резким ослаблением курса национальной валюты — иранского риала. В дальнейшем акции распространились на большинство крупных городов страны. Власти заявили о гибели порядка 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, как сообщал глава МИД Ирана Аббас Арагчи, среди участников протестов появились вооруженные террористы. Иранские власти возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. В свою очередь, в Вашингтоне заявили, что серьезно рассматривают возможность применения силы в отношении исламской республики.