WSJ: США тайно ввезли в Иран около 6 тыс. терминалов Starlink

Соединенные Штаты нелегально направили в Иран несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink для участников протестов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, на территорию страны контрабандным путем было ввезено около 6 тысяч устройств. Отмечается, что в последние месяцы Государственный департамент США приобрел порядка 7 тысяч терминалов Starlink, при этом основная часть закупок пришлась на январь.
Как пишет газета, президент США Дональд Трамп был поставлен в известность о данном шаге, однако не уточняется, давал ли он прямое разрешение на его реализацию.
Ранее, в январе, агентство Bloomberg передавало, что компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, отменила плату за доступ к инфраструктуре Starlink на территории Ирана.
Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных протестов, вызванных резким ослаблением курса национальной валюты — иранского риала. В дальнейшем акции распространились на большинство крупных городов страны. Власти заявили о гибели порядка 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, как сообщал глава МИД Ирана Аббас Арагчи, среди участников протестов появились вооруженные террористы. Иранские власти возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. В свою очередь, в Вашингтоне заявили, что серьезно рассматривают возможность применения силы в отношении исламской республики.